Frei Jaime Bettega 06/02/2017 | 08h20 Atualizada em

Uma nova semana se descortina diante de nós... Com muito ânimo e fé coloquemo-nos a caminho. Recomeçar é uma oportunidade ímpar de dar ritmo à vida. Viver é muito bom, mesmo!



"Enquanto você não cura as emoções do seu passado, você recria situações que geram mais das mesmas emoções." (André Lima).



A vida é uma história pessoal e familiar repleta de significado. Os registros são incontáveis, as lembranças não cessam, as buscas são infinitas. Há fatos que emocionam e acontecimentos que provocam lágrimas. Alegrias e tristezas se intercalam. O desafio é ser capaz de dar mais importância para o positivo. Porém, um olhar mais detalhado permitirá uma leitura diferenciada, até dos fatos que, no ontem, machucaram. Quem está aberto à aprendizagem, torna-se capaz de tirar belas lições dos momentos doloridos.



Tudo soma quando a postura é de favorabilidade ao crescimento humano. No entanto, há emoções que estão no histórico pessoal e que ainda não foram curadas. Além de causar mal-estar, acabam produzindo novos desconfortos. O normal é achar que o tempo, por si só, se encarrega dos necessários "curativos". O passar dos dias pode auxiliar, sim. Porém, há situações que necessitam ser retomadas e realocadas em algum lugar para garantir serenidade à interioridade. Não são poucos os que não se perdoam por um erro do passado. Esse sentimento gera um desgaste emocional, para além do normal.



Quem está seguidamente de mau-humor, talvez necessite de alguns "curativos emocionais". O perdão é uma forma bonita e criativa de fazer as pazes com o passado. Não existe nada melhor do que a paz interior. Mesmo que algumas coisas tentem roubar a serenidade, viver em paz é uma escolha que passa pela habilidade de curar aquelas emoções que não contribuem para a tão desejada felicidade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!