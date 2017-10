Vai pegar a estrada no feriadão? Confira como estão as rodovias da Serra

Atenção 12/10/2017 | 10h01 Atualizada em

Quem ainda não pegou a estrada para curtir o feriadão fora de Caxias do Sul, deve redobrar a atenção: alguns trechos, por apresentarem desníveis e buracos, estão perigosos. Com a chuva que não dá trégua, as rodovias da Serra podem ficar em condições ainda piores. Então, a recomendação da polícia e dos grupos rodoviários é muita cautela durante as viagens. Para não sofrer com buracos, falta de sinalização ou desníveis, é imprescindível que os motoristas obedeçam os limites de velocidade e não efetuem ultrapassagens indevidas.

A Rota do Sol (RSC-453), principal ligação da Serra com o Litoral

Passou recentemente por obras de recuperação e restauração do pavimento entre Lajeado Grande e Tainhas. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela rodovia, os trabalhos estão concluídos e não há mais interrupção na pista. A partir de agora, a RSC-453 passará apenas por serviços rotineiros de manutenção e conservação até o verão. O maior fluxo é esperado no sentido Serra-praia na manhã desta quinta. Até o final da manhã, o movimento no trecho permaneceu baixo e sem ocorrência de acidentes.

ERS-122, de Antônio Prado a Campestre da Serra

Todo o trecho apresenta buracos, grandes e pequenos. A sinalização também é precária em alguns pontos, então a recomendação é não ultrapassar o limite de velocidade permitido e redobrar a atenção, principalmente à noite.

ERS-122, entre Caxias e Portão

O problema maior é na região próxima do viaduto com a ERS-446, principalmente na pista dos motoristas que se deslocam de Caxias-São Vendelino. Polícia Rodoviária recomenda muito cuidado porque o asfalto pode ficar ainda pior com a chuva que está prevista.

RSC 453 - de Bento Gonçalves a Farroupilha

Assim como a ERS 122, apresenta buracos e sinalização precária na maioria dos trechos. Algumas placas, inclusive, estão parcialmente tapadas em função da vegetação.

ERS-446, entre São Vendelino e Carlos Barbosa

Apresenta poucos buracos na via, mas pelo menos dois trechos estão com grandes desníveis.

BR-470, entre Garibaldi e Nova Prata

Entre Bento Gonçalves e Garibaldi, o trecho foi revitalizado, já que o Dnit concluiu, nesta semana, o revestimento asfáltico e a pintura da sinalização no trecho próximo do Trevo da Telasul. De Veranópolis a Nova Prata, há desníveis na pista e buracos em alguns trechos.