Previsão é de chuva na Serra e Litoral neste feriadão

Se você planeja deixar a Serra para pegar um sol e praia no Litoral, esqueça. A previsão do tempo sinaliza muita chuva para as praias gaúchas. As pancadas mais fortes devem ser registradas na quinta-feira, segundo o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia, quando as pancadas não devem dar trégua. O sol não deve aparecer até o final de semana, e o chimarrão na beira da praia também não deve entrar nos planos, já que, junto com a chuva, são previstas fortes rajadas de vento.

Na sexta, sábado e domingo, também há possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. A instabilidade deve predominar, mas as temperaturas não devem baixar. O clima ficará abafado em Torres e Capão da Canoa, por exemplo, onde os termômetros devem registrar máximas de 25°C e mínimas de 16°C. Na Serra, a temperatura cai um pouco nos próximos dias. Em Caxias, Bento Gonçalves e Farroupilha, há a possibilidade de a mínima chegar a 11°C.

— Não há previsão para grandes temporais, mas a chuva será constante durante os próximos dias, tanto na Serra como no Litoral gaúcho. A primeira quinzena de outubro será chuvosa no Estado — avisa.

Temperaturas no feriado

Torres Mínima Máxima

Quinta 17°C 22°C

Sexta 16°C 23°C

Sábado 17°C 25°C

Domingo 14°C 22°C

Capão da Canoa Mínima Máxima

Quinta 19°C 22°C

Sexta 19°C 23°C

Sábado 18°C 22°C

Domingo 17°C 23°C

Arroio do Sal Mínima Máxima

Quinta 16°C 22°C

Sexta 17°C 24°C

Sábado 16°C 23°C

Domingo 15°C 22°C

Caxias do Sul Mínima Máxima

Quinta 15°C 20°C

Sexta 16°C 19°C

Sábado 12°C 17°C

Domingo 11°C 21°C

Bento Gonçalves Mínima Máxima

Quinta 15°C 17°C

Sexta 15°C 19°C

Sábado 13°C 17°C

Domingo 11°C 20°C

Farroupilha Mínima Máxima

Quinta 15°C 18°C

Sexta 12°C 20°C

Sábado 11°C 20°C

Domingo 11°C 18°C