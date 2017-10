Merendeira de Bento Gonçalves é uma das campeãs de concurso nacional de alimentação escolar

Vencedora! 26/10/2017 | 17h38 Atualizada em

Daniela discursou em nome de todas as merendeiras que participaram do concurso

Daniela discursou em nome de todas as merendeiras que participaram do concurso Foto: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) / divulgação / divulgação

A polenteca, uma receita à base de polenta, garantiu um dos títulos de campeã à cozinheira Daniela Fernanda Felizardo, 42 anos, no 2º Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira, em Brasília. Daniela e outras quatro merendeiras receberam R$ 6 mil cada, além de uma viagem para Caribe.

— A emoção tomou conta. Eu não esperava. Já fiquei emocionada quando as meninas me convidaram para representar todas as merendeiras do Brasil durante o discurso. Até escrevi umas coisas num papel, mas na hora deixei o coração falar — conta a merendeira.

Leia mais

Com receita inovadora à base de polenta, merendeira de Bento Gonçalves disputa concurso nacional em Brasília

Futuro do Vale dos Vinhedos, na Serra, anima empreendedores e preocupa especialistas

Natural de São Leopoldo e moradora de Bento há oito anos, ela atua na função há apenas um ano na Escola Infantil Feliz da Vida, onde desenvolveu o prato. A polenteca consiste em uma panqueca à base de farinha de milho com recheio de carne moída e beterraba, legume que ela faz questão de aproveitar até o talo.

Foto: FNDE / divulgação

— Fico muito feliz de levar esse título para a Serra Gaúcha, onde a polenta é um dos pratos principais — diz a merendeira.

Conforme Daniela, a viagem ao Caribe ainda não tem data marcada e o prêmio em dinheiro também veio em boa hora. A merendeira volta a Bento Gonçalves nesta sexta-feira.