"Ele estava sempre feliz", diz amiga de jovem morto em acidente em Farroupilha

O jovem Guilherme Maria do Sacramento, 19 anos, ferido em um acidente na madrugada de sábado, em Farroupilha, não resistiu aos ferimentos e morreu na UTI do Hospital Pompéia em Caxias do Sul. O falecimento foi confirmado na noite de sábado.

O acidente ocorreu às 4h30min. Segundo a ocorrência policial, um veículo Gol, com placas de Farroupilha, colidiu em um poste na Rua Papa João XXIII, no bairro Imigrante. Os três jovens que estavam no carro foram socorridos pelos bombeiros e Samu, e encaminhados ao Hospital São Carlos. Além de Guilherme, que era caroneiro do veículo, ficaram feridos Eduardo Provensi, 20 anos e Amaury Gross, 22.

Guilherme trabalhava na Transportadora Plimor, de Farroupilha, e estava terminando o ensino médio no Colégio Mutirão. Segundo amigos, o rapaz pensava em fazer vestibular no final deste ano.

— Ele era muito alegre, tava sempre feliz. Será lembrado sempre como muito parceiro, aquele que tu convidavas pra qualquer coisa e ele ia. Muito humilde, mas o que marca mesmo vai ser sempre o sorriso dele — diz a amiga Taziane Gomes.

Os locais do velório e do sepultamento ainda não foram confirmados pela família porque o jovem deve ter seus órgãos doados. Guilherme deixa os pais e uma irmã.