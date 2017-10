Três jovens ficam feridos após carro colidir em poste em Farroupilha

Na madrugada 21/10/2017 | 13h09 Atualizada em

Três jovens ficaram feridos após o carro colidir contra um poste na madrugada deste sábado em Farroupilha.



O acidente aconteceu às 4h30min. Segundo a ocorrência policial, um veículo Gol, com placas de Farroupilha, colidiu em um poste na Rua Papa João XXIII, no bairro Imigrante.

Os jovens foram socorridos pelos bombeiros e Samu, e encaminhados ao Hospital São Carlos. Eduardo Provensi, 20 anos e Amaury Gross, 22 seguiam internados na manhã deste sábado. Guilherme Maria do Sacramento, 19 anos, ficou ferido com mais gravidade e foi transferido para a UTI do Hospital Pompéia.