Prefeitura de Caxias confirma parceria para retomar atendimentos de fisioterapia para Apae

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou nesta quarta-feira acordo com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) para a oferta de atendimentos de fisioterapia para usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caxias. A expectativa é de que o serviço seja retomado para 50 pacientes nos próximos 30 dias, quando está prevista a formalização do convênio.



Os atendimentos haviam sido suspensos em decorrência da falta de repasse por parte do município que garantia o trabalho de cinco fisioterapeutas.



Com o encerramento do convênio, uma das profissionais foi demitida em razão da falta de recursos, o que deixou 50 pessoas, das 180 atendidas, desassistidas. A prioridade foi dada para o atendimento de bebês e crianças.



Na última semana, um grupo de mães de beneficiários da Apae protestou em frente ao Ministério Público (MP) de Caxias pedindo a retomada do serviço.