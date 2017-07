Apae diminui atendimento de fisioterapia em Caxias do Sul

Crise 18/07/2017 | 14h37 Atualizada em

Desde a semana passada, 50 pessoas deixaram de ser atendidas pelo serviço de fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Caxias do Sul. Por falta de dinheiro, a direção d a entidade precisou demitir um fisioterapeuta. A entidade tinha cinco profissionais e agora conta com quatro. As informações da Gaúcha Serra.



Leia mais:

Com doações, Lar da Velhice paga multa da prefeitura de Caxias

Polícia gaúcha apreende carga de LSD avaliada em meio milhão de reais

Ação em Caxias alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama



De acordo com a presidente da Apae Caxias, Fátima Randon, eram 180 pessoas atendidas. Sem um profissional, a entidade precisou priorizar o atendimento de bebês e crianças. Essas 50 pessoas que deixaram de ser atendidas já eram pacientes da fisioterapia da entidade desde antes dos anos 2000.

Em 2013, a Câmara de Vereadores de Caxias aprovou projeto de repasse extra de R$ 188 mil por ano do município à Apae por um período de três anos. O convênio venceu no final do ano passado e não foi renovado. Com esse valor, a Apae pagava a fonoaudiologia e a fisioterapia. A fonoaudiologia deixou de ser oferecida no final do ano passado. Em junho, a primeira-dama de Caxias, Andrea Guerra, que é fonoaudióloga, começou a trabalhar voluntariamente na entidade uma vez por semana.

A prefeitura repassa outros valores à Apae por meio da Fundação de Assistência Social, mas o dinheiro é utilizado em outras atividades da entidade.

A entidade tem três unidades em Caxias.

Calçada

Em abril, a Apae foi notificada pela prefeitura por irregularidades na calçada do Centro Ocupacional, que fica no bairro Cinquentenário. Conforme a presidente, um grupo de voluntários está angariando recursos para a regularização da calçada. Um engenheiro fez o projeto gratuitamente e também foram arrecadados materiais de construção.