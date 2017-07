Homem morre em acidente com serra elétrica em Caxias do Sul

Fatalidade 06/07/2017 | 08h47 Atualizada em

Natalino Nunes da Silva, 58 anos, morreu em um acidente com uma serra circular elétrica na noite de quarta-feira, em Caxias do Sul. O incidente ocorreu na Rua João Alexandre Souza, bairro Serrano, por volta das 16h.



Conforme a polícia, Silva estava manuseando o equipamento para cortar molduras de madeira quando foi ferido na região da virilha. O Samu foi acionado, mas o homem morreu no local.



O velório ocorre na Capela Mortuária Menino Deus, bairro Serrano. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Público Municipal de Pinhal da Serra.