Duas pessoas morrem em acidente na ERS-122, em Farroupilha

Fatalidade 11/07/2017 | 14h45 Atualizada em

Um grave acidente na tarde desta terça-feira resultou na morte de duas pessoas na ERS-122, em Farroupilha. A colisão, que envolveu um Vectra, com placas de Caxias, e um caminhão Ford Cargo, com placas de Estrela, ocorreu no Km 46 da rodovia, nas proximidades da Curva da Morte. As vítimas são dois homens que estavam no automóvel. Eles foram identificados como Luis Cesar Rocha Camargo, 34 anos, motorista, e Evandro Bos, 31 anos, passageiro. O motorista do caminhão não ficou ferido.



Leia mais

Clube de Mães é flagrado comercializando roupas doadas para comunidades

Homem é encontrado com pelo menos dois tiros dentro de carro em Caxias do Sul

Segundo relatos do motorista do veículo de carga, o carro subia a Serra quando perdeu o controle na curva, rodopiou e colidiu contra o caminhão, que seguia para Canoas. O caminhoneiro até chegou a frear, mas não conseguiu evitar o impacto. Com o choque, o carro foi arrastado por alguns metros. Chovia fraco no momento do acidente. Como as vítimas ficaram presas nas ferragens, os bombeiros de São Vendelino precisaram utilizar diversas ferramentas para soltar a porta e conseguir retirar os corpos.

De acordo com o Grupo Rodoviário de Farroupilha, que também atendeu a ocorrência, somente a perícia poderá apontar a causa do acidente. Porém, há manchas de óleo na pista, o que pode ter contribuído para a colisão. Além disso, testemunhas informaram que o Vectra seguia em alta velocidade.

Foto: Kamila Mendes / Agencia RBS

O trânsito ficou bloqueado por alguns minutos para a retirada dos corpos, mas foi liberado por volta das 16h.