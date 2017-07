Homem é encontrado com pelo menos dois tiros dentro de carro em Caxias do Sul

Violência 11/07/2017 | 09h31 Atualizada em

Um homem foi encontrado morto por volta das 8h desta terça-feira, em Caxias do Sul. Ele estava dentro de um Astra vermelho, em uma estrada de chão às margens da Rota do Sol, quase na entrada da Rua Atílio Andreazza, no bairro Santa Fé. A polícia não confirma a identidade do homem, só afirma que ele tem 32 anos. Ele também não teria antecedentes criminais.

O corpo foi encontrado com pelo menos dois tiros, um no tórax e outro no pescoço. De acordo com informações da Brigada Militar, o carro estava com a porta do carona aberta. O corpo estava deitado no lugar do motorista.

O local está isolado. Polícia Civil e perícia estão no local.



A semana começou violenta em Caxias: na noite de segunda-feira, dois homens foram executados em um bar. O crime ocorreu na Rua B do bairro Portal da Maestra, por volta das 21h. De acordo com a Brigada Militar, suspeitos armados invadiram o estabelecimento e atiraram diversas vezes na direção das vítimas. Douglas Stiegelmayer Bueno, de 29 anos, morreu no local. Ele era o proprietário do estabelecimento e possuía antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, receptação e roubo de veículo.

A outra vítima, Evandro Piekatoski Joaquim, de 32 anos, que era chapeiro da lancheria, chegou a ser socorrido mas acabou morrendo no Hospital Pompeia. Ele tinha passagens por porte ilegal de arma de uso restrito e ameaça.