IBGE abre vagas para agentes censitários e recenseadores na Serra

Abriram nesta segunda-feira as inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado para o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente em Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha, são 49 vagas temporárias para os cargos de agente censitário supervisor, agente censitário municipal e recenseador. Em todo país, o edital oferece 24.984 vagas.



As funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor exigem nível de Ensino Médio e terão salários base de R$ 1,9 mil e de R$ 1,6 mil, respectivamente. Para a função de recenseador é exigido nível de Ensino Fundamental, com remuneração por produção — o valor ainda não está definido.



O processo seletivo será composto por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, que serão compostas por 50 questões de múltipla escolha para as funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor e por 40 questões de múltipla escolha para a função de recenseador. Para mais informações e inscrições, basta acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) Projetos no link http://migre.me/wuUCV.



Taxas de inscrição:



— Função de recenseador: R$ 22

— Funções de agente censitário municipal e de agente censitário supervisor: R$ 39,50

Importante: a inscrição será validada com o pagamento da taxa até o dia 9 de junho.



Data das provas:



— As provas para todas as funções serão realizadas no dia 16 de julho de 2017, um sábado, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília-DF. Os locais constam no edital do concurso.



Vagas



Cidade recenseador



Alto Feliz 2

Antônio Prado 3

Caxias do Sul 9

Farroupilha 4

Flores da Cunha 4

Ipê 3

Nova Pádua 1

Nova Petrópolis 3

Nova Roma do Sul 1

São Marcos 3

Vale Real 1



Do total de vagas, há reserva para Pessoa de Deficiência (PCD), Pessoa Preta ou Parda (PPP) e ampla concorrência.