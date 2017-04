Reunião na segunda-feira busca novo local de comércio para indígenas em Caxias do Sul

Administração 23/04/2017 | 14h41 Atualizada em

A maioria dos índios da Serra vive do artesanato. Na aldeia de Farroupilha, eles encontram alguns dos materiais para a confecção de cestas e outros objetos que comercializam na região.

— Trabalho com madeira, cipó, com pedra, palha, sementes, com tudo isso eu faço artesanato — conta o indígena Daniel Ribeiro.

Viver da coleta de matéria prima para o comércio é uma das principais características dos caingangues, a etnia que mais se consolidou na Serra. Sônia Cristina Niche, procuradora do Ministério Público Federal, destaca que é também por uma falta de opção que eles vendem para sobrevier, porque a área em Farroupilha é pequena e eles não conseguem desenvolver a agricultura.

— Nós que somos filhos de colonos sabemos que um hectare não sustenta ninguém — destaca o antropólogo da Fundação Nacional do Índio (Funai), Mauro Silvestrin.

No entanto, nem todos os materiais são encontrados na reserva. Até mesmo as penas para um cocar ou adornos indígenas precisam ser comprados.

— O que a gente pega industrializado para vender é o que precisamos para nos manter — afirma a índia Lisiane Ribeiro.

Diferente de outras regiões, onde os conflitos indígenas envolvem disputa de terras, na Serra a luta do índio é por espaço de comércio.No mês de janeiro, indígenas que comercializavam na Júlio de Castilhos em Caxias do Sul tiveram mercadorias apreendidas pela prefeitura, mesmo com acordo anterior permitindo o comércio em pontos da avenida. Outras cidades conseguiram chegar a um consenso.

— Gramado destinou um lugar específico para a venda da produtos confeccionados pelos índios. Caravaggio (santuário em Farroupilha) também tem um acordo com a igreja para o comércio — exemplifica a procuradora.

Na próxima segunda-feira, a prefeitura de Caxias do Sul marcou reunião com os índios, Ministério Público Federal e Funai para buscar um novo local de comércio indígena na cidade.