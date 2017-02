Escola de Caxias do Sul faz vaquinha online para recuperar bens levados por criminosos

Apoio 09/02/2017 | 20h35 Atualizada em

A escola de educação infantil Dedinhos Mágicos, de Caxias do Sul, organizou uma vaquinha online para repor objetos furtados por criminosos que arrombaram a instituição em janeiro. O objetivo é arrecadar R$ 5 mil, valor que ajudaria na compra de equipamentos eletrônicos, além de possibilitar mais investimento em segurança. Até a noite desta quinta-feira, apenas R$ 150 haviam sido doados.

— O valor não vai quitar todo o nosso prejuízo, mas, como estamos com dificuldades financeiras para comprar, principalmente, os equipamentos eletrônicos, qualquer ajuda nos deixará feliz. Esse dinheiro também irá ajudar no pagamento das grades que já colocamos — conta a diretora Cristiane Welter Pereira, que também ressalta que escola já providenciou grades para evitar novos assaltos.

Os assaltantes furtaram computador com diversos arquivos da escola, pen drive com fotos de eventos realizados com as crianças, aparelhos de DVD, caixa de som, rádios, botijão de gás, calculadora, lava-jato, aspirador de pó, fraldas, celular e até comida.

— Levaram justamente o que tem muita importância no desenvolvimento das crianças. É triste saber que a bandidagem não poupa nem os pequenos — lamenta André de Oliveira, que há sete anos dá aula de música na escolinha.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre a tarde do dia 15 de janeiro e a madrugada do dia 16. A escolinha fica na Rua Luiz Covolan, bairro Santa Catarina. A primeira funcionária a chegar encontrou muita sujeira e até comida espalhada pelo chão.



PARA AJUDAR ACESSE

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-dedinhos-magicos