Escolinha infantil é arrombada no bairro Santa Catarina, em Caxias

17/01/2017 | 10h02

A escola de educação infantil Dedinhos Mágicos, em Caxias do Sul, amanheceu revirada na segunda-feira. Bandidos arrombaram uma janela nos fundos do estabelecimento e furtaram diversos equipamentos. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre a tarde de domingo e a madrugada de segunda-feira. A escolinha fica na Rua Luiz Covolan, bairro Santa Catarina.



A primeira funcionária a chegar encontrou muita sujeira e até comida espalhada pelo chão às 6h50min de segunda. Foram levados computador com diversos arquivos da escola, pen drive com fotos de eventos realizados com as crianças, aparelhos de DVD, caixa de som, rádios, botijão de gás, calculadora, lava-jato, aspirador de pó, fraldas, celular e até comida.



— Quando ela (a primeira funcionária) chegou, até o freezer estava aberto e a comida não estava descongelada, então acreditamos que eles tenham feito um pouco antes de ela chegar. Mas pelo estado que estava aqui dentro, eles devem ter ficado bastante tempo — acredita Meri Kist, uma das diretoras.



Ainda na segunda-feira, a escola providenciou o conserto da veneziana quebrada pelos criminosos e do alarme, que estava com defeito. As aulas ocorreram normalmente.