Empresa de fitas é destruída pelo fogo no bairro Pio X, em Caxias

10/02/2017 | 09h59

Um incêndio atingiu uma empresa de fitas por volta das 17h desta quinta-feira, em Caxias do Sul. O local fica na Rua Visconde de Pelotas, quase esquina com a Rua Moreira César, no bairro Pio X. Ninguém ficou ferido.



Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, que foi controlado dentro de uma hora. O trânsito ficou lento no local. Segundo os bombeiros, metade da empresa, que tem 300 metros quadrados, foi destruída.