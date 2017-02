Blitz flagra 13 motoristas bêbados e prende dois deles em Caxias do Sul

Imprudência 18/02/2017 | 10h06 Atualizada em

Uma blitz realizada na madrugada deste sábado em Caxias do Sul flagrou 13 motoristas que dirigiam após consumir bebida alcoólica e prendeu dois deles, por ter bebido em quantidade considerada crime. A ação ocorreu no final da Rua Sinimbu e na Rua Josué Bardin, ambas no bairro Lourdes, entre 0h15min e 3h30min.



Foram abordados 81 veículos e confeccionadas 92 autuações por situações diversas. Dezesseis veículos foram recolhidos ao guincho e três pessoas dirigiam sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, um motorista estava com a CNH vencida há mais de 30 dias.



Os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Os dois que acabaram presos tiveram resultado acima de 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que é considerado crime.



A Operação Integrada (Força Tarefa/Balada Segura) é composta por Brigada Militar, Fiscalização de Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.