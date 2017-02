8ª Mostra Flores e 5ª Feira Agroindustrial se iniciam neste sábado em Flores da Cunha

Região 14/02/2017 | 11h30 Atualizada em

O final de semana será agitado em Flores da Cunha. Isso porque, além da 13ª Fecouva e 3ª Festa do Moranguinho, que se iniciam sábado no distrito de Otávio Rocha, a cidade também começa a receber visitantes para a 8ª Mostra Flores e 5ª Feira Agroindustrial. Durante cinco finais de semana - de sábado até dia 19 de março, diversas atrações vão ocorrer no Parque da Vindima Eloy Kunz (Avenida Vindima, 1.000), sempre aos sábados e domingos, das 10h às 19h. a abertura oficial ocorre às 10h30min com a presença do governador José Ivo Sartori (PMDB).De acordo com o diretor executivo do evento, Ricardo 'Bacana' Vignatti, o público terá a oportunidade de comprar produtos direto de fábrica, com qualidade e preços atrativos. Na 8ª Mostra Flores, criada em 1991, serão 80 expositores dos setores de malhas, móveis, vinhos e artesanato.

— O grande destaque nesta edição são os cursos de degustação de vinhos, oferecidos gratuitamente aos visitantes. Eles têm vagas limitadas, mas é só se inscrever durante os dias de evento. Flores da Cunha é o maior produtor de vinhos do Brasil, então é uma oportunidade das pessoas conhecerem as nossas vinícolas — destaca Vignatti, confiante no sucesso da festa e esperando 50 mil visitantes até 19 de março.

Já na 5ª Feira Agroindustrial, o público poderá comprar massas, biscoitos, compotas, sucos e doces, além de conferir uma exposição de máquinas agrícolas e de produtos coloniais. Participam do evento 20 agroindústrias da região. Neste ano, o tema é Inovação e Tecnologia.

— A feira é uma maneira de valorizar a agroindústria familiar e mostrar para todos a importância do setor e do seu papel na economia de Flores da Cunha — explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Olir Schiavenin.

A entrada e o estacionamento da 8ª Mostra Flores e 5ª Feira Agroindustrial são gratuitos. A programação completa pode ser conferida no site www.mostraflores.com.br ou pelo telefone (54) 3292.1722.

Cardápio típico

Durante a 8ª Mostra Flores e 5ª Feira Agroindustrial, o visitante poderá saborear um cardápio típico italiano, servido ao meio-dia no restaurante Parque da Vindima. Adultos pagam R$ 38 e crianças (de cinco a 11 anos) pagam R$ 25.