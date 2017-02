13ª Fecouva e 3ª Festa do Moranguinho se iniciam sábado no distrito florense de Otávio Rocha

Região 13/02/2017 | 16h49 Atualizada em

A partir do próximo sábado, o distrito florense de Otávio Rocha começa a receber visitantes para a 13ª Fecouva e 3ª Festa do Moranguinho, celebrações que ocorrem no Parque de Exposições, no entorno da Igreja Matriz (Avenida Uva Itália). A abertura oficial ocorre às 11h, com a presença do governador José Ivo Sartori (PMDB), e as festas se estendem até o dia 26. Na programação, desfiles, shows, além de almoços e jantares que colocam em evidência os pratos típicos da região, como o menarosto, fortaia, além de delícias feitas com uvas e morangos. Os turistas ainda poderão conferir, no Parque de Exposições, o trabalho de 21 expositores, que comercializarão joias, vinhos, chocolates, máquinas e implementos agrícolas, produtos coloniais, entre outros. A entrada é franca.

— Há muito para ver e fazer durante os nove dias de festa. Esperamos receber cerca de 20 mil visitantes — destaca a rainha Evelyn Visentin Marzarotto, ao lado das princesas Ingrid Molon e Kellen Piroli Casagranda.

Fecouva: uma festa cinquentenária



Os destaques deste ano, de acordo com as soberanas, são os desfiles alegóricos que ocorrem nos dois domingos (dias 19 e 26, às 15h) e que envolvem toda a comunidade de Otávio Rocha, e os passeios guiados pelos pontos turísticos do distrito - acompanhados pela rainha, princesas e embaixatrizes das festas. Eles custam R$ 5 e saem de hora em hora.

— Neste ano, comemoramos o cinquentenário do evento, cuja primeira edição ocorreu em 1966. Então será um evento para celebrar a história também — diz a princesa Kellen.

A programação completa por ser conferida no site www.fecouva.com. Outras informações pelo telefone (54) 3279.1298.