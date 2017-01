Uso de cartão no transporte coletivo de Caxias do Sul aumenta 1% em 2016 

Balanço 23/01/2017 | 16h10 Atualizada em

De acordo com a Visate, 73,99% dos passageiros pagantes utilizaram a bilhetagem eletrônica

O pagamento de passagens do transporte coletivo de Caxias do Sul por meio do cartão aumentou cerca de 1% no ano passado em relação a 2015. De acordo com a Visate, 73,99% dos passageiros pagantes utilizaram a bilhetagem eletrônica. O número representa 69.550 das 94 mil pessoas que andam de ônibus diariamente e pagam passagem. Por outro lado, o número de passagens pagas em dinheiro caiu 11,61% no período. As informações são da Gaúcha Serra.



A discrepância nos números, segundo a concessionária, tem duas explicações. Uma delas é a queda de 3,97% nos passageiros em 2016, alimentada pela crise e pelo desemprego. Outro motivo é a migração dos usuários para o sistema de cartões após a implantação do SIM Caxias. Com o novo sistema, passageiros que pagam a tarifa em dinheiro podem realizar a integração entre as linhas dentro das estações de transbordo, mas somente quem utiliza o cartão pode fazer o mesmo procedimento nos pontos de ônibus da área central.

Atualmente, todo o sistema de transporte coletivo da cidade transporta cerca de 142 mil passageiros por dia, sendo que 48 mil se deslocam gratuitamente.