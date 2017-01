Vale dos Vinhedos tem recorde de público em 2016

Enoturismo 23/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Em plena vindima, o Vale dos Vinhedos colheu números otimistas de seu investimento no turismo do vinho e no trabalho coletivo, em que um empreendimento potencializa e complementa o trabalho do outro.Em 2016, o principal roteiro enológico do país registrou número recorde de público, com 410.149 visitantes recebidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Turistas que deliciaram-se com os mais de 60 empreendimentos, além de paisagens coloridas por videiras.



O número representa incremento de 3% em relação a 2015, quando o roteiro também quebrou o recorde anterior, com 397.529 visitantes. O perfil abrange casais e pequenos grupos familiares ou de amigos, que visitam a rota com carro próprio ou alugado. A maioria é proveniente da Grande Porto Alegre, seguida pelos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.



O aumento do interesse de estrangeiros também foi significativo, com turistas vindos de países como Alemanha, China, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Argentina e Uruguai. O período de maior fluxo turístico de 2016 foi o inverno – junho a agosto –, quando o Vale recebeu mais de 135 mil visitantes. A época de vindima, de janeiro a março, vem em seguida, com 87 mil turistas.



Isso consolida o eixo turístico da Serra como de verão também, disputando espaço com os destinos de praia, ou sendo uma alternativa para quem prefere opções de montanha no calor.Com a vitivinicultura no berço da imigração italiana, foi em 1995, na época com seis vinícolas, que a atividade começou a se profissionalizar, e de maneira crescente o Vale dos Vinhedos passou a diversificar a oferta de produtos e serviços, qualificar a mão de obra e conquistar os visitantes com experiências ao longo das quatro estações do ano.



A Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) mede o fluxo de visitantes desde 2001. Ao longo desses 15 anos, o Vale dos Vinhedos recebeu mais de 3 milhões de pessoas, que conheceram o processo de elaboração do vinho, apreciaram a gastronomia e foram convidadas a experiências como poda, colheita, jantares temáticos, piqueniques nos vinhedos e filós italianos. Na colheita de uva 2017, que segue até março, o Vale espera receber 140 mil visitantes.