"O bairro Cristo Redentor está de luto", diz vereador caxiense sobre morte de pai e filho na RSC-453

Colisão frontal contra um caminhão no km 107 da Rota do Sol vitimou Jocelei e Vincenzo

Colisão frontal contra um caminhão no km 107 da Rota do Sol vitimou Jocelei e Vincenzo

A morte do caxiense Jocelei Antônio Camazzola, 53 anos, e de seu filho Vincenzo Camazzola, 13, em um acidente na Rota do Sol nesta segunda-feira, comoveu a comunidade do bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul, onde moravam. Jocelei e Vincenzo trafegavam em uma moto que colidiu frontalmente contra um caminhão no km 107 da rodovia, em Farroupilha.

Proprietário de um bar que herdou do pai há cerca de 30 anos, Jocelei era figura conhecida da comunidade e vice-secretário da atual diretoria do bairro. Vincenzo era aluno da Escola Giuseppe Garibaldi, e ia para o 8º ano. Uma secretaria da escola, que não quis se identificar, comentou que Vincenzo era um menino alegre e que se dava bem com os professores, enquanto Jocelei era um pai bastante participativo nos assuntos da escola.

O vereador caxiense Rafael Bueno (PDT), amigo e colega de direção do bairro de Jocelei, lamentou a perda.

— Nosso bairro está em luto e tentando entender o tamanho dessa perda. O Jocelei era uma pessoa querida por todos e um líder que ajudou o bairro a ter conquistas importantes. No último Natal, pude participar da festa que ele organizou para a criançada da comunidade. Era um amigo muito querido — emociona-se o vereador.

Segundo dos três filhos de Jocelei, Leonardo Camazzola, 22, era confortado por amigos, vizinhos e familiares que foram até a casa do comerciante prestar condolências.

_ Nada vai ser capaz de suprir as ausências do meu pai e do meu irmão. É uma tristeza sem tamanho e sem explicação _ diz o menino.

Pai e filho serão velados na capela Santos Anjos. O sepultamento será no Cemitério Nossa Senhora de Lourdes, nesta terça-feira, às 17h.