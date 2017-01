Pai e filho morrem em acidente na RSC-453 em Farroupilha

Trânsito 02/01/2017 | 13h15 Atualizada em

Pai e filho morreram em um acidente de trânsito na RSC-453, em Farroupilha, por volta de meio-dia desta segunda-feira. As vítimas, identificadas como Jocelei Antônio Camazzola, 53 anos, e Vincenzo, 13, estavam em uma moto que colidiu frontalmente com um caminhão. Eles morreram no local. Essas são as primeiras mortes no trânsito na Serra em 2017.



O Grupo Rodoviário de Farroupilha foi acionado às 11h50min. O acidente ocorreu no Km 107, próximo ao trevo de acesso a Barracão.



A moto seguia no sentido Bento Gonçalves - Farroupilha quando colidiu frontalmente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Pai e filho moravam no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul.



O motorista do caminhão foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Bento Gonçalves.