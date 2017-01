Hospitais filantrópicos da Serra só se mantêm com ajuda de prefeituras

Saúde pública 06/01/2017 | 14h36 Atualizada em

A crise das santas casas e hospitais filantrópicos só não é maior na Serra devido ao aporte financeiro repassado pelas prefeituras. Levantamento no Estado mostra que 60% das instituições enfrentam problemas para pagar a folha de dezembro dos funcionários devido aos atrasos de recursos que deveriam ser encaminhados pelo governo gaúcho, segundo a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Estado.



Leia mais

Quinze municípios da Serra receberão novas ambulâncias do Samu





Presidente da Rede Serrana de Hospitais (Hospiserra), entidade que representa hospitais de 17 municípios, Edson Luiz Izolan considera que, além de pressionar o governo estadual, é preciso cobrar da União.



— É preciso reescalonar as responsabilidades. Quando a União municipalizou a Saúde, deixou de aportar recursos e estrangulou os municípios. Ao mesmo tempo, a tabela de repasses do governo federal para o SUS está defasada. Como os estados estão quebrados, considero que uma mudança no modelo de custeio da Saúde só pode partir da União — afirma.



O Hospital São Carlos não conseguiu recursos para pagar a segunda parcela do 13º salário, o que no dia 30 de dezembro provocou a paralisação dos funcionários. A greve segue por tempo indeterminado. Ao lado, a situação de alguns hospitais que atendem pelo SUS na Serra.

SITUAÇÃO



Bom Jesus



O hospital tem dependido de recursos do município para manter em dia o pagamento dos funcionários. Mesmo assim, houve atraso na segunda parcela do 13º salário, que será paga esta semana junto com a folha de dezembro, segundo o administrador Alexander Deliz.



Canela



No Hospital de Canela, o convênio da prefeitura com a entidade é de R$ 900 mil por mês, divididos entre município, Estado e União. De acordo com o diretor, Jean Carlo Stall, embora a operação esteja no vermelho devido ao atraso nos repasses do Estado, o salário dos servidores será pago com os recursos que o município repassa à entidade, na ordem de R$ 286 mil/mês. O pagamento aos médicos e outras operações serão cumpridos com recursos da União.



Caxias do Sul



Em Caxias do Sul, os cinco meses de atraso nos repasses do Estado ao Hospital Pompéia, o maior da Serra, representam R$ 2,3 milhões. Apesar disso, de acordo com o superintendente do Pompéia, Francisco Ferrer, a folha salarial está em dia, assim como o pagamento do 13º salário também foi feito integralmente. Segundo Ferrer, outro problema grave é a defasagem da tabela de repasses da União, cujos valores são insuficientes.



O Hospital Geral (HG) tem mantido o atendimento com auxílio do município.



Flores da Cunha



Foi preciso uma readequação financeira para garantir o pagamento em dia dos 98 funcionários do Hospital Fátima. A diretora financeira, Cristiane Zin, diz que a direção se precaveu: houve a redução de custos e equilíbrio das contas para garantir salários e 13º salários em dia.



Garibaldi



O Hospital São Pedro mantém o salário dos 170 funcionários em dia, inclusive o 13º. De acordo com o administrador da entidade, Jaime Kurmann, isso tem sido possível graças a parcerias com outros municípios que são atendidos pelos hospital, além da boa rede de convênios.



Vacaria



O Hospital Nossa Senhora da Oliveira tem conseguido manter em dia o pagamento dos 380 funcionários da instituição. Segundo o administrador e também presidente da Hospiserra, Edson Izolan, uma decisão judicial favorável ao município de Vacaria tem garantido a pontualidade da maior parte dos repasses do Estado.



Veranópolis



Também foi preciso recorrer a parcerias com outros municípios atendidos pelo Hospital São Peregrino Lazziozi para manter a folha em dia. De acordo com o administrador, Rogério Franklin da Silva, nos últimos dois anos foi necessário aporte da prefeitura para o pagamento do 13º salário.