Certificada como Cidade Amiga do Idoso, Veranópolis entra para seleto grupo da OMS

31/01/2017

Além de ser a Capital da Longevidade, Veranópolis agora ostenta um novo título: é, oficialmente, uma Cidade Amiga do Idoso, certificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O trabalho realizado para conseguir a titularidade começou no início do ano passado, quando a prefeitura, em parceria com o Instituto de Longevidade do Rio de Janeiro e o Centro de Pesquisa de Veranópolis, fizeram um levantamento com as principais necessidades dos idosos da cidade. Foram ouvidos 836 moradores com mais de 60 anos. Em julho de 2016, durante a 18ª Jornada de Inverno da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a prefeitura assinou uma carta em que firmava o compromisso com OMS.

A certificação ocorreu no final de dezembro do ano passado, mas, segundo a secretária municipal de assistência social, Adriane Maria Parise, as ações que serviram como diretrizes para o título só começarão a ser realizadas em março.

— Depois do levantamento, montamos um plano de ação que envolveu todas as secretarias, seja de educação, saúde, turismo, etc. Alguns projetos já estão sendo realizados, como oficina de informática para idosos, mas em março todos que estão no plano sairão do papel — explica.

O pacto que Veranópolis assumiu com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para obter o selo de Cidade Amiga do Idoso é um importante avanço para tornar o município um lugar agradável para se envelhecer, de acordo com Adriane. Ela não soube precisar o número de moradores que ultrapassaram a marca de 90 anos, mas destaca que a a expectativa de vida da cidade é de 75,3 anos.

— Com a certificação, a cidade não ganha mais recursos, mas ganha visibilidade. Agora, mais do que nunca, Veranópolis será vista como uma cidade para todas as idades — destaca a secretária.

:: Veranópolis assinou a carta de compromisso com a Organização Mundial da Saúde (OMS) no início do ano passado com ações que serão desenvolvidas na cidade até 2019. O programa Cidade Amigas do Idoso é um trabalho contínuo de avaliações e aprimoramento, especialmente ligado às ações do poder público, que se divide em ciclos de 3 a 5 anos.



:: Porto Alegre recebeu esta certificação no ano passado. Além da Capital gaúcha, na América Latina apenas Victoria, no Chile, e La Plata, na Argentina, tinham o certificado.



:: Segundo dados demográficos do Censo do IBGE de 2010, Veranópolis tem uma população estimada em 22.810 habitantes, sendo que 15,3% tem 60 anos ou mais. Estima-se que em 2014 a população já era de 24.476 habitantes. Segundo o atlas do desenvolvimento humano (2013), a expectativa de vida em 2010 era de 75,3 anos.



:: A ideia de estudar o envelhecimento nos idosos de Veranópolis foi uma consequência de estudos que iniciaram em 1994. O resultado de pesquisas é: 25 dissertações de mestrado, 11 teses de doutorado, 15 monografias, mais de 50 trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais e 15 artigos científicos publicados.