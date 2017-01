Ano de 2016 encerrou com 130 mortes no trânsito na Serra

Vidas perdidas 02/01/2017 | 16h03 Atualizada em

O ano de 2016 encerrou com o mesmo número de mortes na Serra em relação a 2015: foram 130 casos, segundo levantamento realizado pelo Pioneiro. Em Caxias do Sul, a queda é de 35%: em 2016 foram 27 vítimas, 14 a menos do que no ano anterior, quando foram contabilizadas 41 mortes. Outro fato que chama a atenção em Caxias é que nos dois anos a maior parte dos óbitos não ocorreu em rodovias, mas em vias da área urbana: em 2016 foram 14 casos em ruas e avenidas da cidade, e em 2015, 17 vítimas.



Em relação ao ano anterior, 2016 teve menos mortes nas principais rodovias da Serra Gaúcha. A ERS-122, que historicamente é uma das mais perigosas da região, registrou 20 mortes no ano que recém terminou, seis a menos do que no ano anterior.



— Temos intensificado bastante as operações com radar, porque a velocidade é o fator que mais gera acidentes, e acidentes graves — aponta o sargento Givanildo Schiavon, comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha — o batalhão responde por 430 quilômetros de 13 rodovias, incluindo a ERS-122.



A RSC-453 também teve decréscimo: foram 16 mortes em 2015 e 13 no ano que encerrou sábado, mesmos números contabilizados na BR-116. Entre as principais estradas, a única que apresentou aumento de óbitos foi a BR-470, de percurso sinuoso e longos trechos de serra: foram 17 mortes em 2016, quase o dobro do ano anterior, que somou nove vidas perdidas.