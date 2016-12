Pista cede e interrompe trânsito na BR-116 entre Vacaria e Lages 

Estradas 29/12/2016 | 09h59 Atualizada em

O trânsito está completamente interrompido na BR-116 entre os quilômetros 293 e 295, no município de Capão Alto, em Santa Catarina. O trecho serve de ligação entre Vacaria, na Serra, e Lages, no estado vizinho, e também é muito utilizado por moradores de Passo Fundo para chegar o litoral catarinense. A previsão da Autopista Planalto Sul, que administra a rodovia entre Curitiba e as divisas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é de que o fluxo de veículos seja liberado parcialmente até as 20h30min desta quinta-feira.



Pista cedeu na noite desta quarta-feira Foto: Ivan Melo / Divulgação

O local está interrompido desde a noite de quarta-feira, quando a região foi atingida por uma forte chuva. Um córrego que passa próximo à estrada transbordou e infiltrou água por baixo do asfalto. Desde a manhã desta quinta-feira, equipes da concessionária trabalham para reparar a pista.

De acordo com o chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caxias do Sul, que atende o trecho gaúcho, nos últimos dias o fluxo na região foi baixo. Há, no entanto, uma preocupação para a semana que vem devido à expectativa de chegada de muitos argentinos para o veraneio.



A recomendação é de que os motoristas utilizem a ERS-110 até a Rota do Sol, na região Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula, e, em seguida, seguir até a BR-101.