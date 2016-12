Número de assassinatos despenca em Caxias do Sul no mês de dezembro

Temporada de verão 28/12/2016 | 21h52 Atualizada em

Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Depois de meses bastante violentos, dezembro trouxe uma trégua às estatísticas de assassinatos em Caxias do Sul: às 14h de quarta-feira completaram-se 20 dias sem nenhuma morte. Nenhum outro mês de 2016 teve um período sem mortes (confira quadro abaixo). O ano, aliás, registrou recorde de assassinatos: 149. Em dezembro, foram apenas sete casos.

Os últimos casos ocorreram no dia 8 de dezembro, quando três pessoas morreram: houve duas execuções durante madrugada, nos bairros Reolon e Santa Fé, e um suspeito de homicídio tombou em confronto com a Brigada Militar (BM) no Bom Pastor.

Para o delegado Rodrigo Kegler Duarte, titular da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD), não há um fato novo que explique a redução desses crimes. Porém, ele aponta o período de veraneio e festas como um fator a ser considerado:

— Homicídio é um crime muito circunstancial. Há aqueles fatos planejados, em que o agressor escolhe o melhor momento para atacar, mas a via de regra é o desafeto ver a vítima, perceber uma oportunidade e concretizar o fato. É possível que, em virtude de muitas pessoas não se encontrarem na cidade, este crime diminua. É uma simples observação. Não há nada de científico.

O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), major Jorge Emerson Ribas, concorda que a menor circulação de pessoas na cidade seja parte da explicação. Porém, salienta que o maior efetivo disponível neste mês foi um fator preponderante.



— Em dezembro, conseguímos ter foco e esforços voltados para o policiamento preventivo, principalmente pela Operação Papai Noel. Não tivemos treinamentos (de policiais) e ainda contamos com o retorno do efetivo que estava em Porto Alegre. São mais recursos que vão para a rua — aponta o oficial da BM.

Os 16 policiais que retornaram pertencem à Companhia de Operações Especiais (COE) e reforçavam o policiamento na Região Metropolitana desde abril. De acordo com o major Ribas, os treinamentos de reciclagem são um procedimento de rotina que ocorrem semanalmente, ao longo do ano, para turmas de 10 a 12 brigadianos.

Maiores períodos sem mortes em 2016:

De 8 de dezembro a 28 de dezembro = 20 dias

De 25 de fevereiro a 12 de março = 15 dias

De 22 de julho a 5 de agosto = 13 dias