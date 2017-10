Festa 13/10/2017 | 09h33 Atualizada em

Para dançar com las brujas, para celebrar a vida, a arte, a palavra, ocorre nesta sexta, a partir das 21h, a festa Gran Cabaret Literário, a festa de encerramento da 33ª Feira do Livro de Caxias, no Aristos Pub (Avenida Júlio de Castilhos, 1.677). Como é sexta-feira 13, quem quiser pode ir fantasiado ao evento. Haverá música, drinks, leituras e performances.

A entrada é franca.