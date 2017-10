Marília Mendonça e Maiara & Maraisa fazem show neste sábado em Caxias

Música 13/10/2017 | 08h59 Atualizada em

Quem nunca pediu mais uma dose de bebida no bar para afogar as mágoas ao terminar um relacionamento? Marília Mendonça já. Várias vezes. E ainda transformou toda essa “sofrência” numa penca de canções que viraram hits no Brasil. Afinal, não tem como não se identificar com uma das letras da cantora sertaneja que já foi apelidada de Adele brasileira e é uma das precursoras do chamado feminejo, o sertanejo cantado pelas mulheres.

Ao lado de Maiara e Maraisa, ela se apresenta amanhã, às 21h, na Festa das Patroas, nos Pavilhões.

Em um meio essencialmente masculino, elas agora viraram protagonistas. Mais precisamente em 2016, quando vimos explodir nas rádios músicas como 50 Reais, de Naiara Azevedo, 10%, de Maiara e Maraísa, Quando o Mel É Bom, de Simone e Simaria, e, claro, Infiel, de Marília Mendonça – a segunda faixa mais tocada no país no ano passado, segundo relatório do Crowley, que monitora a execução nas emissoras.

No YouTube, a canção mais famosa da goiana também impressiona e contabiliza 363 milhões de views. Mais: a intérprete e compositora de 21 anos deteve a terceira posição entre as top 5 artistas femininas no Spotify Brasil, atrás de nomes como Rihanna e à frente da poderosa Anitta. É de Marília também o quarto lugar entre os álbuns mais ouvidos no serviço de streaming, prova de que não é artista de um hit só.

Embora não faltem superlativos para endossar a dimensão que a carreira da chamada rainha da sofrência ganhou em cerca de dois anos, impressiona também a rapidez e a precocidade com que Marília chegou ao topo das paradas. Ela começou a compor aos 12 anos, quando escreveu Minha Herança ao lado de Frederico, da dupla com João Neto. Antes mesmo de completar 18 anos, já havia escrito sucessos como Cuida Bem Dela, de Henrique & Juliano – esta, em parceria com Maraísa – e Calma, de Jorge & Mateus. Mas foi só em 2015 que Marília gravou seu primeiro trabalho – e começou a despontar como uma das promessas da música nacional.

Pouco mais de um ano depois, já consagrada como uma das principais artistas brasileiras do momento, cantou para 40 mil pessoas na gravação de Realidade, seu segundo DVD, que traz hits como Eu Sei de Cor e De Quem É a Culpa?. É este show que a cantora traz a Caxias amanhã. Nem só de chororô se faz o repertório: com direito a covers das colegas sertanejas e até versões de funks, ela apresentará músicas como Alô Porteiro, Como Faz com Ela e 4 e 15, que refletem a pegada cheia de humor que tornou o feminejo tão querido.

São canções que falam de relacionamentos, mas do ponto de vista feminino. Reafirmam que mulher bebe sim, adora sair por aí e pode (e deve) escolher quem ou quantos caras quer pegar. Marília canta a força das mulheres e o amor próprio.

Super gêmeas do feminejo

Maiara e Maraisa Foto: Maurício Antônio / Divulgação

Donas dos hits 10% e Medo Bobo, as gêmeas mato-grossenses eram responsáveis por músicas de sucesso na voz de outros cantores quando decidiram encarar os palcos.

Elas cantam desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música. Pensaram em desistir, mas voltaram atrás na decisão e, hoje, aos 28 anos, comemoram o reconhecimento tão esperado. O DVD Maiara e Maraisa Ao Vivo em Goiânia alavancou o sucesso das irmãs em nível nacional.

Há pouco menos de dois anos comemoravam quando a agenda atingia seis shows por mês, hoje não conseguem seis dias de folga. O número subiu para 25, isso quando não fazem 27, 28, e por aí vai. Tempo para elas virou raridade, mas não estão preocupadas:

– Sonhamos tanto, tanto com isso, só falta reclamar. Nós lá somos doidas?

Viraram fenômenos de público e do YouTube, nos shows conseguem fazer o repertório inteiro do DVD com coro dos fãs. Tudo é novidade, desacreditaram que este momento chegaria, mas chegou e com muita força. Os números da dupla crescem a cada dia. No palco, se transformam, nem de longe se assemelham às franzinas de baixa estatura. Viram gigantes, dominam todo o espaço. São naturais como crianças quando brincam de cantar em casa.

Talvez seja esse o segredo do engajamento dos fãs.

PROGRAME-SE

O quê: Festa das Patroas com Maiara & Maraísa e Marília Mendonça. Abertura com Cris Bianco, Luciano Lancini e Lilo Lorandi.

Quando: amanhã, às 21h. Abertura dos portões às 18h.

Onde: nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

Quanto: R$ 50 (pista lote 2), R$ 110 (área vip copo cheio lote 4), R$ 7 mil (camarote box, para 20 pessoas), R$ 190 (backstage lote 3), R$ 230 (área premium lote 2).

Pontos de venda: em Caxias do Sul, na Bulls (até 3x no cartão s/ juros), Provoq Store, Óticas Carol, Amanda Doceria, Empresas Randon; em Bento, na Movie Arte Cinemas. Ou www.blueticket.com.br em até 10x.