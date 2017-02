Aprenda a fazer alguns dos pratos servidos no Fascínio da Vindima, em Bento Gonçalves

Gastronomia 18/02/2017 | 06h41 Atualizada em

Foto: Eduardo Benini / divulgação

Leia mais

Fascínios da Vindima proporciona experiências em vinícolas familiares de Bento Gonçalves

Nivaldo Pereira: águas piscianas

Pedro Guerra: gostar do que ninguém gosta



Lombo suíno recheado com fortaia



Ingredientes

Para o lombo:

:: 1 lombo suíno de aproximadamente 30cm

:: 2 dentes grandes de alho

:: pimenta branca e preta a gosto

:: 2 copos de vinho branco seco

:: bacon em fatias



Para a fortaia:

:: 3 ovos

:: 200g de queijo mussarela ralado

:: sal a gosto

:: 1 cenoura ralada



Modo de fazer

Marinada:

1. O primeiro passo é deixar o lombo marinando por 12 horas. Com uma faca, abra a carne até que vire uma manta.

2. Em um recipiente, amasse os temperos e acrescente o vinho.

3. Deite o lombo sobre uma forma e adicione a marinada, misturando bem para que fique bem uniforme sobre a carne.

Fortaia:

1. Bata os ovos e acrescente o queijo e o sal.

2. Cozinhe em frigideira antiaderente e reserve.



Montagem e cocção:

1. Passadas as 12 horas, recheie o lombo com a fortaia, adicionando a cenoura fresca ralada por cima. Você também pode acrescentar sal e pimenta a gosto.

2. Enrole e amarre com um barbante a cada 5cm.

3. Sele a carne em uma panela até ficar dourada.

4. Leve ao forno em uma assadeira, cobrindo a parte superior com bacon. Deixe por 30 minutos a 200°C. , colocar no forno para assar a 200°C. Após 30 minutos, acrescente um copo de vinho branco seco na forma e regue o lombo com o líquido da forma até que esteja cozido.

Dica: o tempo de cozimento depende do tipo de forno e da espessura do lombo.

------------------------------

Sagu de moscatel com morangos (Serve 5 a 6 pessoas)

Foto: Alesi Ditadi / divulgação

Ingredientes

:: 6 copos de espumante moscatel (ou vinho Moscato de Alexandria)

:: 3 copos de água

:: 9 colheres (sopa) de sagu

:: morangos picados

:: cravo e canela em pau a gosto

:: açúcar refinado a gosto



Modo de fazer

1. Ferva e bebida e, quando estiver espumando, risque um fósforo próximo ao líquido e deixe queimar todo o álcool.

2. Após a fervura, junte a água.

3. Acrescente o cravo, a canela e o sagu. Deixe ferver até que as bolinhas estejam amolecidas. A consistência e o tamanho final das bolinhas depende da marca do sagu. Às vezes é preciso colocar mais sagu do que o indicado acima.

4. Adicione açúcar a gosto. Dica: se usar moscatel, ele já tem açúcar residual. Tome cuidado para não ficar doce demais.

5. Desligue o fogo e mexa de vez em quando até que o sagu esteja frio.

6. Sirva com morangos picados.

Dica: o sagu quente também fica uma delícia.

---------------------------------



Espaguete com tomate confit (usado para temperar espaguete)





Foto: Eduardo Benini / divulgação

Ingredientes

:: tomate cereja em quantidade suficiente para fazer duas camadas em uma forma

:: 2 ou 3 dentes de alho, conforme o tamanho da assadeira

:: ramos de tomilho, alecrim, sálvia, manjerona, louro a gosto

:: azeita de oliva extra-virgem conforme o necessário

:: sal grosso a gosto

:: 500g de espaguete

:: queijo parmesão a gosto



Modo de fazer

1. Em uma assadeira, coloque as ervas frescas e os dentes de alho inteiros e descascados.

2. Cubra o fundo da forma com duas camadas de tomates lavados.

3. Adicione o sal e o azeite, misturando muito bem para deixar os tomates bem untados.

4. Leve ao forno a 200°C e deixe assando até que fiquem levemente murchos.

5. Em uma panela, cozinhe a massa até estar quase al dente. Coloque os tomates em uma frigideira antiaderente e leve em fogo médio em temperatura suficiente para manter os tomatinhos aquecidos.

6. Acrescente o espaguete pré-cozido e vá mexendo das bordas para o centro, de maneira a terminar de cozinhar a massa junto com o molho.

7. Adicione azeite de oliva e queijo parmesão a gosto até a massa estar al dente e sirva na sequência.

--------------------------------------------------------



Focaccia

Ingredientes

:: 1 colher (sopa) de fermento biológico seco

:: 1 1/2 colher (sobremesa) de açúcar

:: 1 xícara de água em temperatura ambiente

:: 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

:: 2 colheres (chá) de folhas de lavanda picadas ou alecrim

:: 2 1/2 xícaras de farinha de trigo

:: 1 colher (sopa) de sal

:: sal grosso a gosto

Modo de fazer

1. Misture o fermento, o açúcar e a água e deixe em repouso por 5 a 10 minutos.

2. Misture o sal à farinha e adicione a mistura de fermento, juntamente com as ervas.

3. Sove a massa por cerca de 15 minutos, rasgando-a durante o processo.

4. Faça uma bola e deixe crescer em um recipiente coberto com plástico filme.

5. Quando dobrar de volume, aproximadamente uma hora depois, abra a massa com as mãos/dedos sobre uma forma untada com azeite de oliva e deixe crescer novamente por cerca de 30 minutos, com fios de azeite sobre ela.

6. Antes de colocar no forno, salpique sal grosso por cima a seu gosto.

Dica: Ao esticar a massa, unte as mãos com azeite para não grudar. A massa fica bem puxa-puxa nas mãos. Utilize uma forma de aproximadamente 20cmx30cm.



------------------------------

Molho para salada

Com um mixer ou liquidificador, bata no liquidificador uma ou duas bananas prata bem maduras com meio copo de vinagre de vinho branco temperado com ervas, meia xícara de azeite de oliva, sal, cebolinha e salsa, tudo a gosto. Você também pode adicionar um pouco de água para fiar mais líquido. O importante é bater tudo até adquirir consistência de uma vitamina.