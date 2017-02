Nivaldo Pereira: águas piscianas

Opinião 18/02/2017 | 06h20 Atualizada em

A novidade deste sábado é a entrada do Sol no aquoso signo de Peixes, última etapa da roda zodiacal. Nesse estágio, a ideologia humanitária de Aquário transforma-se em compaixão e identificação com a totalidade. Peixes é feito uma somatória dos signos anteriores. É como o mar absoluto, cujas águas oceânicas recebem todas as águas, dissolvem limites e oferecem um filtro de visão peculiar, que relativiza as formas. Peixes é puro mistério, até para si mesmo.



Dentro d¿água, tudo pode ser — e não ser. Esse paradoxo resume o símbolo do signo: dois peixes unidos por um cordão, nadando em sentidos contrários. Ser ou não ser? Depende. Tudo é relativo mesmo, como já provou o pisciano Albert Einstein. Assim, lá se vai o múltiplo peixinho, nadando mundo afora, explorando suas facetas de camaleão, transitando em todos os ambientes. Complicado é definir ou decidir, quando o certo parece seguir a correnteza e deixar a vida levar o eu. Ou desaparecer no colorido dos cardumes.



De olhos enevoados, o peixinho múltiplo sempre parece estar filmando o que vê, transformando o real em fantasia e vice-versa. Fotografia e cinema são artes piscianas, que reinventam o real e permitem suportá-lo. E o que seria da vida sem a música, a nos arrebatar pela emoção a outros planos? Sim, deve haver outros universos, com mais poesia, mais sonho, mais espírito. Meu reino não é deste mundo: já disse Jesus, avatar da Era de Peixes. Piscianos entendem de autossacrifícios.



Conectados às águas do misterioso inconsciente, eles carregam o dom de sentir as dores alheias e se compadecer. Servir e ajudar podem ser grandes artes. Aliás, todas as artes são grandes. Tudo vale para atenuar o sofrimento de todos os seres. Daí também brota o risco das evasões e fugas do real. Ah, a tentação dos delírios e anestesias: um pouco de loucura, por favor, senão eu morro! No lado oposto do zodíaco, Virgem chama o pisciano de insano e recomenda mais ordem, mais critério e mais razão. Nosso peixinho apenas ri, e chama Virgem para o Carnaval.