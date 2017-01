Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul abre exposição na quinta-feira

Exposição 17/01/2017 | 08h09 Atualizada em

Pessoas, ofícios, paisagens urbanas e rurais: tudo é matéria-prima quando entra em cena o olhar aguçado do fotógrafo. Uma vasta amostra desses olhares — ou recortes do cotidiano — poderá ser conferida, a partir de quinta-feira, na exposição Bienal Foto Preto e Branco, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul.



A mostra, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, reúne mais de 50 imagens feitas por sócios do clube, 35 das quais participaram, no ano passado, da 29ª Bienal de Arte Fotográfica Brasileira em Preto e Branco, realizada em Ribeirão Preto (SP). O Clube, aliás, fez bonito na programação nacional: conquistou o primeiro lugar, com uma foto do associado Tadeu Vilani (fotógrafo do jornal Zero Hora), e três menções honrosas.



O diretor de comunicação do Clube do Fotógrafo, Celso Tissot, salienta que as fotos expostas não seguem um tema específico: elas são fotos autorais, primando principalmente pelo lado artístico — a ideia é que elas contem uma história e encantem quem as vê.



Elemento humano é destaque na foto "Watoto", de autoria de Denise Schwingel Foto: Denise Schwingel / divulgação

Com 36 anos de existência, a associação caxiense reúne fotógrafos amadores e profissionais, e já sediou a bienal nacional em 2010. Em 2018, a cidade voltará a receber a programação, na sua 30ª edição, bem como fotos e fotógrafos de todo o país.



Por enquanto, vale conferir as produções dos talentos locais, que passeiam por cenas que vão do idílico de uma cavalgada ou um banho de cachoeira até o elemento humano como contraste em meio a um cenário de concreto — com muito mais entre um e outro extremo. Mais do que o suficiente para atingir o objetivo: encantar.



O que: exposição Bienal Foto Preto e Branco, do Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul

Quando: abertura quinta, dia 19, às 20h; visitação de 20 de janeiro a 25 de fevereiro, de segunda a sexta, das 8h30min às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h

Onde: na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333)

Quanto: entrada franca



Profissões também estão retratadas na exposição, como na foto "Cuidado", feita por Afonso Cesa Neto Foto: Afonso Cesa Neto / divulgação