3por4: Programa de Oficinas define atrações para fevereiro em Bento

A terceira edição do Programa de Oficinas, organizado pela Sala de Ensaio, de Bento Gonçalves, definiu as atividades que vão de 4 a 12 de fevereiro. Tem espetáculo, oficinas e exibição de documentários da série Figuras da Dança, criados pela São Paulo Companhia de Dança.



Brasileira radicada em Paris, onde atua na companhia A Fleur de Peau com Michael Bugdahn, Denise Namura (acima) vai coordenar a atividade denominada A Forma da Emoção e fará uma conferência dançada. A atriz Sandra Dani, destaque da cena gaúcha, e a coreógrafa Suely Machado, diretora do grupo mineiro 1º Ato e jurada do Dança dos Famosos, também participam. A professora e pesquisadora Mônica Melo dará a palestra Cinesiologia na dança, desequilíbrios musculares e a relação com a lesão.



Na abertura, dia 4, às 20h, na Fundação Casa das Artes, o excelente espetáculo Dentrofora, com Liane Venturella e Nelson Diniz (abaixo). Mesmo realizadas com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, há ingressos ou taxas de inscrições para as atividades. Contatos: saladeensaiobg@gmail.com.



