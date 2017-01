A exposição "Fios de Cor" pode ser conferida no shopping Prataviera, em Caxias

Cultura 08/01/2017 | 14h03 Atualizada em

A exposição Fios de Cor, assinada por Javier Paquito Herrera, do Clube do Fotógrafo, pode ser conferida até o final do mês, no shopping Prataviera.

A mostra tem como tema os fios, nos quais o fotógrafo repintou cada canto das imagens, assim criando um sentimento de alegria. A visitação pode ser feita de segunda a sábado, das 9h às 21h. A entrada é franca.