Vereadores de Caxias querem saber autoria de outdoors de protesto

Os cinco vereadores que votaram pela admissibilidade do impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB), proposto pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD), tiveram suas fotos expostas em outdoors como forma de protesto ao posicionamento. Eles encaminharam, nesta quinta-feira, à empresa responsável pela produção uma solicitação extrajudicial para que, em 24 horas, seja apresentada a nota fiscal ou contrato e, em 48 horas, seja identificado o nome do contratante/anunciante, em cada ponto.

Foram localizados dois outdoors com o mesmo conteúdo na cidade, um no bairro Santa Catarina e outro no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Se não for cumprido, os vereadores devem ingressar na Justiça. Os outdoors surgiram na quarta-feira. O painel não contém a autoria, nem o valor pago.

Os parlamentares são: Flavio Cassina (PTB), Rafael Bueno (PDT), Adiló Didomenico (PTB), Elói Frizzo (PSB) e Alceu Thomé (PTB). No painel consta a pergunta: "A quem realmente interessa o impeachment?". E abaixo das fotos, a frase: "Respeitem a vontade da população!".

A iniciativa da notificação à empresa partiu da bancada do PTB e contou com o apoio dos outros vereadores, Frizzo e Bueno. A medida, conforme o partido, se justifica por constar em lei a obrigatoriedade da identificação do anunciante/contratante em todo e qualquer ponto de mídia externa.

Na sessão da Câmara, ontem, Adiló ressaltou que foi ferida a Constituição.

— Não pode ser apócrifo e nós vamos exigir exibição da nota fiscal — afirmou.

O petebista disse que está ocorrendo um desmonte da máquina pública no governo Guerra e os vereadores que votaram pelo acolhimento da denúncia proposta pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD) estão resistindo a esse desmonte.

— Estamos vivendo um momento de patrulhamento ideológico, de cerceamento da liberdade de expressão nesta cidade, jamais visto — disse.

— Passaram-se vários partidos que administraram (o município), e nunca se viu um desmonte dessa natureza, uma perseguição, cerceamento a este Poder e a qualquer cidadão que ousa contestar. E o contraditório é importante em qualquer administração. Quem não souber conviver com a opinião contrária, está fadado ao fracasso — completou o vereador.