Vereadores de Caxias do Sul não irão à Justiça contra outdoors de protesto

Mirante 21/10/2017 | 08h33 Atualizada em

Os cinco vereadores que votaram pela admissibilidade do impeachment do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB), e tiveram suas fotos expostas em outdoor desistiram de ingressar na Justiça por dano moral. Os parlamentares são: Flavio Cassina (PTB), Rafael Bueno (PDT), Adiló Didomenico (PTB), Elói Frizzo (PSB) e Alceu Thomé (PTB).

A decisão foi tomada pelo grupo, porém, não impede que sejam tomadas medidas individualmente por cidadãos.

O vereador Frizzo diz que o entendimento é de que hoje, no mínimo, 50% (dos eleitores de Guerra) já não apoia a administração, o que acabou sendo um gol contra de quem encomendou o painel.

– Só estão nos promovendo – define o vereador.

E prossegue:

– Não queremos guerra de polarização. Estamos focados em resolver problemas (da cidade).

Leia mais

Prefeito de Caxias evita falar sobre convite do PDT ao PRB para aliança na disputa ao Piratini

Pedido de impeachment do prefeito de Bento Gonçalves aponta possíveis irregularidades nas finanças do município

Cargos em comissão da prefeitura de Caxias do Sul podem perder auxílios

"Aécio é uma decepção", define vereadora e presidente do PSDB de Caxias, Paula Ioris

Um outdoor foi instalado no bairro Santa Catarina e outro no bairro Nossa Senhora de Lourdes no dia 4 deste mês, um dia após a votação na Câmara de Vereadores em que foi rejeitada a admissibilidade da denúncia protocolada pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD). O prazo de permanência pelo contrato era de 15 dias e já se encerrou.

No dia seguinte ao surgimento dos outdoors, os vereadores encaminharam à empresa responsável pela produção uma solicitação extrajudicial pedindo a nota fiscal ou contrato e nome do contratante/anunciante, em cada ponto. A informação, segundo Frizzo, é de que a nota foi tirada cinco dias após a colocação dos painéis. Além disso, ele diz que o valor lançado, por outdoor, estaria bem abaixo do valor real. O nome do contratante não foi divulgado.

No painel, consta a pergunta: "A quem realmente interessa o impeachment?". E abaixo das fotos, a frase: "Respeitem a vontade da população!".