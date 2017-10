UAB, em Caxias, obtém liminar na Justiça e permanece na sede

Mirante 06/10/2017 | 08h30 Atualizada em

A União das Associações de Bairros (UAB) obteve uma liminar na Justiça para permanecer em sua sede. A decisão é da juíza Maria Aline Vieira Fonseca, da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, a partir do ingresso de uma ação de interdito proibitório por parte da entidade, nesta quinta-feira.

Está marcado para o dia 26 deste mês, às 14h30min, uma audiência de tentativa de conciliação com o município, inclusive o Ministério Público. Na ocasião, 23 associações de moradores de bairros (Amobs) também participam da reunião pelo mesmo motivo. Nesta sexta-feira, completam-se os 30 dias desde a notificação pela prefeitura, quando se encerraria o prazo para desocupar o imóvel.

O imóvel da UAB possui um termo de cessão da União para o município e um decreto do município, do então prefeito Mansueto Serafini Filho, para uso pela entidade. Com a liminar, diz o diretor jurídico da UAB e das Amobs, Lucas Diel, o município não pode interromper o fornecimento de água e energia, nem ingressar no local. Ele comemora a obtenção da liminar, o que tranquiliza a entidade, pelo menos temporariamente. A polêmica existe desde 10 de agosto.

O presidente da UAB, Valdir Walter, e o presidente da Assembleia-Geral da entidade, Paulo Sausen, acompanharam o protocolo da ação com os advogados Lucas Diel e Fabio Romasanta.