Tribunal de Justiça decide que ex-deputada de Caxias devolva medalha concedida ao irmão

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado julgou parcialmente procedente uma ação popular anulando a concessão da Medalha do Mérito Farroupilha, pela Assembleia Legislativa, conforme proposição da ex-deputada Marisa Formolo (PT) ao seu irmão Armando Luiz Formolo. A decisão, de 13 de setembro, mantém a sentença de primeira instância (2ª Vara da Fazenda Pública, do Fórum de Porto Alegre, de junho do ano passado), que condena a ex-deputada ao ressarcimento, a preço atual, aos custos relativos à medalha, ou, alternativamente, caso seja possível reaproveitar a medalha concedida, deverá pagar a higienização, o polimento e a revitalização, conforme necessidade.

A homenagem ocorreu em 21 de janeiro de 2015, pouco tempo antes de Marisa encerrar seu mandato, provocando forte repercussão. A justificativa para a outorga foi a contribuição dada pelo caxiense para o desenvolvimento do setor vitivinícola. A Medalha do Mérito Farroupilha é a maior honraria da Assembleia.

Em fevereiro daquele ano, a advogada Karina Pichsenmeister Palma ingressou com a ação, justificando que "a concessão das medalhas por deputado estadual a seus parentes contraria a boa prática administrativa, ferindo o princípio da moralidade e da impessoalidade, caracterizando flagrante favorecimento pessoal, desvirtuando e banalizando o intuito da concessão das honrarias".

O relator na 1ª Câmara Cível do TJ, desembargador Newton Fabrício, entendeu que a situação "pode ser equiparada, ainda, à figura do nepotismo, visto que o agente público utiliza-se de sua posição de poder para favorecer um ou mais parentes."

O advogado da ex-deputada, Mário Grazziotin, disse que será encaminhado recurso nos próximos dias.

— A deputada fez apenas a indicação, que foi acolhida pela Mesa Diretora. O ponto central é se a concessão obedeceu os caminhos legais. Devolver não é o mais importante, e sim defender o ponto de vista da legalidade — declarou, enfatizando a convicção da possibilidade de reversão da decisão.