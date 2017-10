Seis nomes se apresentam no PMDB da região para disputa eleitoral

Mirante 30/10/2017 | 10h00 Atualizada em

Seis nomes estão colocados no PMDB pela Coordenadoria Regional Vinhedos como preferenciais para concorrer nas eleições do próximo ano. Falta definir quantos e quais serão os indicados.

Os postulantes para concorrer à Câmara dos Deputados são o deputado federal Mauro Pereira e o ex-vice prefeito de Caxias, Antonio Feldmann. Para a Assembleia Legislativa: o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo; o vereador de Caxias Edson da Rosa; o deputado estadual Álvaro Boessio; e o ex-prefeito de Bento Gonçalves Alcindo Gabrielli.

Leia também

Nomes do PT de Caxias para eleição devem sair até fevereiro

"Michel Temer não representa o PMDB", diz Joanira Kayser, liderança do partido em Caxias

"Mulher não gostar de política é um mito", afirma socióloga e pesquisadora da Uerj

Os nomes foram apresentados na sexta-feira à noite, quando ocorreu a eleição da coordenadoria. A ex-vereadora de Farroupilha Maristela Pessin (Tetella) é a nova coordenadora. O vereador e presidente do PMDB de Caxias, Paulo Périco, é o vice. O secretário é Juarez Santini, prefeito de Antônio Prado, e o tesoureiro, Jouber de Lima, de Bento Gonçalves.

A coordenadoria reúne Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antônio Prado, Ipê, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, São Marcos, Farroupilha, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Garibaldi, Carlos Barbosa, Santa Tereza, Monte Belo do Sul, Boa Vista do Sul e Coronel Pilar.

O comando da coordenadoria esteve por oito anos com o ex-vice-prefeito de Caxias do Sul Antonio Feldmann.