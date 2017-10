Sancionada Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 de Caxias

Finanças Públicas 16/10/2017 | 14h26 Atualizada em

O Diário Oficial de Caxias do Sul traz na edição desta segunda-feira a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que determina as bases para o exercício econômico-financeiro do município para 2018. A previsão é de receita total de R$ 1.930 bilhão. O texto da LDO foi sancionado pelo prefeito Daniel Guerra (PRB) no dia 10 de outubro. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com o chefe de Gabinete, Júlio Freitas, ao sancionar a LDO, o prefeito acatou a emenda da Câmara que reduziu o valor destinado à rubrica chamada "Gestão Coletiva". O valor de R$ 10,6 milhões foi reduzido para R$ 4,6 milhões. Os R$ 6 milhões retirados do programa foram distribuídos entre as áreas da segurança, tecnologia e inovação, agricultura e desenvolvimento rural, meio ambiente e proteção animal e desenvolvimento econômico, trabalho e emprego.

Segundo Júlio Freitas, os recursos desse projeto são para o atendimento das demandas da comunidade por meio do gabinete móvel, programa que está substituindo o orçamento comunitário. A proposta prevê que o prefeito ouça diretamente as demandas de investimentos da comunidade. Dessa forma, os R$ 10,6 milhões previstos seriam utilizados nas obras e não na organização dos encontros. Freitas destaca que mesmo com a diminuição do valor, o projeto não é inviabilizado porque as verbas divididas entre as secretarias também acabarão sendo utilizadas para realizar as ações apontadas pelo Gabinete Móvel.