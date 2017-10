PTB de Caxias lança pré-candidatura de Adiló Didomenico na quinta-feira

Mirante 02/10/2017 | 08h30 Atualizada em

Agora é a vez do PTB caxiense se apresentar oficialmente para a disputa eleitoral do próximo ano. O ex-vereador Zoraido Silva assume a presidência do partido na quinta-feira. Na mesma data, será lançada a pré-candidatura do vereador Adiló Didomenico a deputado estadual.

Como já era previsto, Adiló fará dobradinha com o deputado estadual Ronaldo Santini, que concorrerá a uma cadeira de deputado federal. O pré-candidato ao governo do Estado pelo PTB, Ranolfo Vieira Júnior, atual secretário de Segurança Pública de Canoas, participará do encontro.

A eleição de Zoraido foi ainda em maio. Ele substitui o vereador Flavio Cassina na presidência do partido. A atividade dos petebistas será no Restaurante Dom Augusto, às 19h30min.

Adiló tem sido bombardeado por alguns pela postura oposicionista ao governo Daniel Guerra (PRB), em especial pelo voto favorável à admissibilidade do pedido de impeachment, protocolado pelo vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD).

Não é à toa que, frente à proximidade do lançamento da pré-candidatura, foi postado em suas redes sociais, na sexta-feira, um vídeo "para esclarecer alguns fatos":

– O PTB jamais discutiu possibilidade de cassar ou não o prefeito Daniel Guerra. Ele (PTB) queria a admissibilidade para discutir o processo melhor, encaminhar para o Executivo para que ele pudesse fazer a sua defesa, e após essa análise, quem sabe, arquivar esse processo – argumenta o líder da bancada do PTB, no vídeo.