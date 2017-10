PT regional se reúne em Caxias e inicia movimentos para as eleições de 2018

Mirante 28/10/2017 | 08h00 Atualizada em

O PT dá o pontapé para começar a discutir oficialmente as eleições do próximo ano com o encontro regional que ocorre neste sábado, das 8h às 12h, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

Enquanto vários partidos estão em plena movimentação, praticamente nada se vê em relação a possíveis candidatos petistas. O motivo é a centralização em torno do deputado federal Pepe Vargas – ele preside o partido no Estado; a esposa, vereadora Ana Corso, preside no município.

A dúvida gira em torno de uma eventual candidatura de Pepe a deputado estadual. A indefinição emperra a mobilização de outros nomes que poderiam ser candidatos à Assembleia Legislativa, caso dos vereadores Rodrigo Beltrão e Denise Pessôa. Beltrão, há algum tempo, não esconde seu desconforto com a situação.

Leia mais:

UAB e Amobs ficam nas sedes, em Caxias do Sul

Temer é salvo novamente

Por outro lado, siglas como o PDT do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, o PSDB da vereadora Paula Ioris – os dois pré-candidatos a uma vaga à Câmara dos Deputados – e o PTB do vereador Adiló Didomenico, pré-candidato a estadual, têm galgado espaços na mídia para popularizar nomes.

Os pedetistas trouxeram a Caxias e região os pretendentes ao governo do Estado e ao Planalto, Jairo Jorge e Ciro Gomes; os tucanos vieram com Eduardo Leite, possível nome para o Piratini; e os petebistas, Ranolfo Vieira Júnior, também na lista de piratináveis.

O encontro dos petistas servirá para discutir a conjuntura estadual, a organização do partido na região e escolher a nova coordenação.

Atualmente, o coordenador é Fábio Scussel, ex-vice-prefeito de Cotiporã. O nome mais cotado para o cargo é o assessor de Pepe, Roberto Nascimento.