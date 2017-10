Protocolado pedido de impeachment do prefeito de Bento Gonçalves

Bento Gonçalves 19/10/2017 | 15h23 Atualizada em

Um pedido de impeachment do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin (PP), foi protocolado na Câmara de Vereadores na manhã desta quinta-feira. O autor é o advogado Claimer Accordi, membro da Executiva municipal do PTB, partido da base aliada do governo Pasin.

O presidente do Legislativo, Moisés Scussel (PSDB), disse que está analisando o documento com a assessoria jurídica da Casa, e não quis dar detalhes sobre o motivo da denúncia.

- Vamos disponibilizar no sistema (site) do Legislativo que é a maneira mais correta.

Para o vereador Moacir Camerini (PDT), Scussel deveria tornar público o documento imediatamente, e afirma que o presidente da Casa está tentando barrar a denúncia antes mesmo de tornar público.

Procurado pela reportagem, Accordi também preferiu não divulgar o documento antes da manifestação da Câmara.

A Câmara de Vereadores vai realizar uma entrevista coletiva às 17h no plenário da Câmara.

Pasin está em Brasília tratando de assuntos da cidade e retorna hoje para Bento Gonçalves. A assessoria de imprensa disse que o poder público vai se manifestar somente após ter conhecimento do conteúdo da denúncia.