Prefeito de Caxias evita falar sobre convite do PDT ao PRB para disputa ao Piratini

Mirante 20/10/2017 | 09h27 Atualizada em

A movimentação política envolvendo o PDT e o PRB nas costuras para a disputa ao governo do Estado, que ganhou força nesta semana, traz a curiosidade quanto à avaliação do prefeito Daniel Guerra (PRB). Como a possibilidade dele e de vários adversários políticos ferrenhos – em especial, o ex-prefeito e presidente do PDT, Alceu Barbosa Velho – estarem juntos no palanque em 2018 é viável, procurou-se saber o que o prefeito pensa sobre a negociação.

Tudo que se obteve dele foi a seguinte declaração:

– Estou 100% focado no trabalho e na administração do município de Caxias do Sul. Como dito durante a campanha e posto em prática no nosso governo, não temos bandeira ideológica ou partidária. E, enquanto estiver à frente da prefeitura, é assim que vai ser.

Leia também

Ciro Gomes lota auditório em Caxias do Sul

PDT caxiense alinhado com Ciro Gomes

Cargos em comissão da prefeitura de Caxias do Sul podem perder auxílios

Apesar da despistada (pode-se interpretar que, por dizer não ter bandeira ideológica, não está preocupado), fato é que o pré-candidato pedetista ao Piratini, Jairo Jorge, convidou o PRB para a majoritária. O irmão do prefeito, Luis, inclusive, "sugere" que, se a coligação ocorrer, ele repense a permanência no partido. E aponta um caminho: o Patriota 51 (que é o Partido Ecológico Nacional, PEN). A manifestação vinda de um familiar, naturalmente, provoca expectativa, até porque o PEN integra a coligação que elegeu o prefeito.

O presidente do PRB, Heron Fagundes, avalia como uma opinião pessoal do irmão do prefeito, que deve ser respeitada.

– Eu, particularmente, nunca fui abordado pelo prefeito sobre a reflexão do "e se o partido aceitar o convite de coligação com o PDT". Sequer tivemos este debate internamente – declara Heron.

O PRB de Caxias aguarda o debate com o presidente da sigla no RS, o deputado federal Carlos Gomes, citado por Jairo Jorge para integrar a chapa (com tendência ao Senado). Os apoiadores do governo Guerra também devem querer uma posição.