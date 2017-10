Pré-candidato ao governo, Eduardo Leite palestra em Caxias e defende privatizações

Eleições 2018 02/10/2017 | 17h03 Atualizada em

Ex-prefeito de Pelotas e o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Leite, adiantou o discurso da campanha eleitoral de 2018 durante reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul nesta segunda-feira. Palestrante do encontro, ele abordou o tema A nova gestão pública, defendendo questões como participação da população nas decisões do poder público, desburocratização, meritocracia e privatizações.

Para decidir se a privatização é o ideal para determinado setor, é preciso, segundo Leite, identificar se o serviço é público ou não. Se for público, é preciso, ainda, discutir se ele deve ser estatal ou não. Ele lembra que hoje o governo discute a privatização da CEEE, da Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e da Sulgás e, na sua visão, outros setores podem ser discutidos.

— O Banrisul, por exemplo, é um banco que não oferece, neste momento, problemas ao Estado. Mas acho que num horizonte ele deve ser discutido sobre a conveniência de manter-se um banco público também. Mas tem outras prioridades antes da privatização do Banrisul. A gente tem que priorizar a privatização de outros setores que estão significando não só prejuízo de foco de atuação, mas prejuízo financeiro para o Estado — disse Leite para a imprensa após a palestra.

Sobre o pagamento do funcionalismo estadual, um problema enfrentado pelo atual governo, o tucano admitiu que não se trata de uma solução fácil por conta do déficit da previdência, principalmente. Para ele, é preciso atacar a questão previdenciária e dar reajustes somente dentro da capacidade financeira do Estado.

Pela manhã, Eduardo Leite esteve em Bento Gonçalves visitando o prefeito Guilherme Pasin e os vereadores da cidade. À tarde, ele visita as empresas Randon e Marcopolo. À noite, Leite palestra no Encontro Regional do PSDB, em Caxias. Ele falará sobre Os desafios da gestão pública.