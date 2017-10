PRB irrita oposição na Câmara citando candidatura de Guerra ao Piratini 

Mirante 04/10/2017 | 21h08 Atualizada em

A declaração do presidente do PRB, deputado federal Carlos Gomes, de que gostaria que o prefeito Daniel Guerra (PRB) fosse candidato ao governo do RS, publicada pelo Pioneiro, deixou alguns vereadores de oposição (da linha de frente no combate ao governo municipal) nitidamente irritados. Em outros tempos, despertaria ou orgulho ou indiferença, dependendo das relações político-partidárias. Agora, foi tratado com desprezo, sem disfarce, sobrando inclusive ao jornal por ter divulgado.

Não é surpresa, mas diante do desejo de muitos de tirar o prefeito do poder, justificando que ele está fazendo mal para Caxias, deveriam torcer para que ele concorresse. Assim, o vice-prefeito, o amigo de uma parcela da oposição, Ricardo Fabris de Abreu (PSD), assumiria o poder. Sem temer a marca de golpista.

Mas é aí que a intenção fica escancarada: querem que Guerra caia e se esfacele politicamente e não que saia para algo que possa lhe dar projeção.

— O jornal diz que qualquer um pode ser candidato a governador... Vejo que o vice-prefeito, de perna-de-pau virou Pelé. Pode ser o nosso prefeito — disse Renato Oliveira (PCdoB).

— A piada pronta do dia: prefeito de Caxias do Sul renuncia ao seu mandato, entrega a prefeitura para o vice, desafeto pessoal — definiu Elói Frizzo (PSB).

Renato Nunes (PR) resumiu:

— Quem tem exaltado o nosso prefeito, colocando no pedestal, são os nobres pares.

A propósito: e se fechar a coligação que o pré-candidato ao governo Jairo Jorge (PDT) quer com PRB, PSB e PCdoB, como vai ser?