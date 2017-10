PRB busca valorizar passe na negociação eleitoral ao falar de candidatura de Guerra ao Piratini

Mirante 04/10/2017 | 13h32 Atualizada em

É reveladora a declaração do presidente do PRB gaúcho, deputado federal Carlos Gomes, quanto à possibilidade de o prefeito Daniel Guerra concorrer ao governo do Estado. Gomes diz que está com dois corações, ou seja, dividido entre a permanência de Guerra à frente do Executivo municipal ou de ele pleitear o Palácio Piratini. A manifestação vem respaldada pelo fato de Guerra comandar a segunda maior cidade do Estado, o que fez com que o partido passasse a ser cobiçado por outros pré-candidatos a governador para uma coligação. Some-se aí o discurso do não-político, que tem feito sucesso no país.

Considerando que na política é preciso saber aproveitar o momento, imagina-se que os planos do PRB para o prefeito sejam ambiciosos. Uma eventual participação de Guerra na disputa de 2018, porém, traz à tona algumas questões fortes: a contradição no discurso de que não se ausentaria um dia do governo e a renúncia ao mandato seis meses antes da eleição; bem como o fato de estarem na disputa, como adversários, o que alguns críticos definem como "criador e criatura" — o governador José Ivo Sartori (PMDB) e seu ex-secretário de Turismo, Daniel Guerra.

Mas, indiscutivelmente, a presença de Guerra no pleito terá reflexo direto no vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PSD), o companheiro de governo que passou a ser seu maior desafeto. Guerra entregaria a Fabris o posto que, junto com a oposição, vem se empenhando para conseguir. Portanto, seria a ascensão do vice que renunciou, desrenunciou e já pediu o impeachment do prefeito, despertando rejeição de boa parcela da sociedade.

A estratégia do presidente do PRB é valorizar o prefeito e também o passe do partido na negociação. O peso de comandar Caxias entra no pacote das discussões políticas com os partidos que buscam uma aliança.

Guerra opta por não falar sobre o assunto, afinal, deve ter aprendido com o ex-chefe: "Se não posso dizer que sim, não preciso dizer que não".

Tem muita água para rolar ainda.