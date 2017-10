PP destitui Juventude após polêmica com pedido de impeachment do prefeito de Caxias

Mirante 10/10/2017 | 11h27 Atualizada em

O protocolo do primeiro pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra (PRB), feito por um membro da Juventude Progressista, em fim de agosto, e a repercussão provocada, uma vez que o partido se posicionou contra, acabou levando o PP de Caxias a destituir todo o departamento. Os membros da Juventude serão integrados ao diretório municipal. A medida extrema foi tomada no sábado pela executiva, presidida por Ovídio Deitos.

O autor do pedido de impeachment foi o bacharel em Direito João Manganelli Neto, que teve o pedido de expulsão da sigla encaminhado à Comissão de Ética Partidária. Porém, ele optou pela desfiliação. A possível participação do presidente da Juventude, Alexandre Bortoluz, na denúncia contra Guerra, que também havia sido encaminhada à Comissão de Ética, foi arquivada.

Conforme a assessoria do partido, “não foi encontrado indício que Bortoluz participou do ato de procotolo do primeiro pedido de impeachment do prefeito Guerra”.

Bortoluz não esteve na reunião, pois foi a Esteio na convenção da Juventude Progressista estadual. Disse que é estatutária a existência desse setor, tanto em nível estadual, quanto nacional. Ele ainda não tinha a informação sobre a decisão de sábado, mas pretende comunicar as autoridades estaduais, uma vez que foi eleito democraticamente.

Bortoluz afirma que a medida se deve à antiga Juventude, que atua na assessoria do vereador Arlindo Bandeira, devido à derrota na eleição para o comando.