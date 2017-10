PDT caxiense alinhado com Ciro Gomes

Eleiçoes 2018 19/10/2017 | 10h30 Atualizada em

O PDT caxiense está alinhado com a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República em 2018. Pelo menos esse é o discurso das principais lideranças do partido na cidade. Ciro veio a Caxias do Sul a convite de um grupo de estudantes dos cursos de Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas da Universidade de Caxias do Sul (UCS) filiados ao PDT. Internamente, a agenda causou mal-estar, uma vez que a Executiva ficou sabendo da vinda de Ciro à cidade por meio da imprensa. Oficialmente, o presidente da sigla e ex-prefeito, Alceu Barbosa Velho, afirmou que toda a agenda foi organizada pelo PDT de Caxias.

– Nós pedimos há muito tempo essa agenda. Ele (Ciro) tem preferido fazer palestras em universidades e tinha esse espaço – diz Alceu.

Mesmo com o mal-estar interno, Alceu e os vereadores Gustavo Toigo, Rafael Bueno, Ricardo Daneluz e Velocino Uez acompanharam a agenda de Ciro com o prefeito de Farroupilha, Claiton Gonçalves (PDT), e na Marcopolo. O pré-candidato ao Piratini, Jairo Jorge, também acompanhou as atividades na Serra.

O ex-prefeito garantiu que o PDT está fechado com as candidaturas de Ciro Gomes e Jairo Jorge.

– O Ciro é um bom político. Está na política há 37 anos, foi prefeito, governador, ministro e não tem um processo, um ato de improbidade, é ficha limpa. É esse tipo de candidato que as pessoas procuram – elogiou.

O líder da bancada na Câmara, vereador Rafael Bueno, destacou que o pré-candidato ao Planalto está preparado para ser o presidente da República

– É um político ficha limpa e não tem o rabo preso com ninguém. Esperamos que o Ciro esteja comprometido também com as minorias sociais, e a gente sabe que ele estará comprometido – diz Bueno.

O presidente da Gramadotur e ex-candidato a prefeito de Caxias, Edson Néspolo lamentou o desencontro com Ciro em Gramado, onde o pré-candidato esteve na terça-feira. Ele ressaltou que o partido está mobilizado com a candidatura própria à Presidência da República.

– É importante que o PDT tenha candidato. É uma pessoa experiente da política e não tem nada que desabone a honra dele. O PDT vai ter um nome forte.

Néspolo diz ainda que Ciro representa uma alternativa diferente na política e que suas administrações foram exitosas e de legados importantes. Ele garantiu que o PDT caxiense está alinhado com a candidatura a presidente.

– O PDT está fechadíssimo (com a candidatura). Participei de reunião do diretório, na pré-convenção, e temos grupos no WhatsApp e todos estão muito confiantes e vibram com as intervenções dele.

Procurado pelo Pioneiro, o ex-deputado estadual Vinicius Ribeiro não quis responder se o partido estava abraçado na candidatura de Ciro Gomes.

– Quem fala pelo PDT de Caxias é o presidente – disse.